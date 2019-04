Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Einbruch in Gebäude der protestantischen Kirchengemeinde

Wörth-Maximiliansau (ots)

In der Zeit vom 22.04.2019, 19:45 Uhr, bis 23.04.2019, 09:05 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür am Gebäude der protestantischen Kirchengemeinde auf und gelangten in das Innere des Gebäudes. Aus einer Vorratskammer wurden mehrere Flaschen Wein, Sekt und Wodka entwendet. Auf dem gegenüberliegenden Schulgelände konnten Glassplitter einer Wodkaflasche festgestellt werden. Vermutlich wurde das Diebesgut dort verköstigt. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth.

