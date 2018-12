FW-EN: Taxi brennt auf Mittelstraße

Sprockhövel (ots) - Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.15 Uhr alarmiert, weil auf der Mittelstraße ein Taxi in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und löschte den Brand ab. Die Motorhaube des Fahrzeuges musste mit technischem Gerät geöffnet werden. Auslaufende war die Mittelstraße zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt. Ausgerückt waren 3 Fahrzeuge mit 21 Kräften. Einsatzende war 17.15 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell