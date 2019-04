Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen Ostermontag, 20:00 Uhr und Dienstag, 05:30 Uhr in der Godramsteiner Straße als er ein geparktes Auto beschädigte. Der Fahrer war vermutlich beim Rangieren an den aufgehängten Fahrradständer des anderen Autos gestoßen. Hierbei verschob sich der Fahrradständer, drückte sich an das Heck und verursachte eine Delle in der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

