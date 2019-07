Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 22.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Boxberg, Wölchingen: Feuer griff auf Sporthalle über

Am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 16.25 Uhr, meldete ein Anrufer, dass neben der Sporthalle ein großer Stapel Holz brennt. Beim Eintreffen der Streife konnte diese feststellen, dass ein großes Lager von Baumschnitt, neben der Sporthalle, aus nicht bekannter Ursache in Brand geraten war. Die Flammen griffen aufgrund des großen Ausmaßes auch auf die Fassade der Sporthallte über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein noch größerer Schaden an der Sporthalle verhindert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell