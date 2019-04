Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0251 --Kein Pardon für Trickdiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen Zeit: 09.04.19, 14 Uhr

Ein Diebestrio nutzte am Dienstagnachmittag in Mahndorf die Alterskrankheit eines 84 Jahre alten Bremers aus und beklaute ihn in dessen Wohnung. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte die Polizei, so dass wenig später die Handschellen klicken konnten.

Die scheinbar netten Menschen begleiteten den Senior beim Spaziergang und gingen anschließend mit ihm die Wohnung. Hier durchsuchten die Diebe die Schubladen und entwendeten Bargeld. Eine 43 Jahre alte Nachbarin beobachtete, wie die unbekannten Personen fluchtartig die Wohnung des 84-Jährigen verließen und in einem goldfarbenen Ford davon fuhren. Daraufhin rief sie schnell die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Wagen in der Mahndorfer Heerstraße stellen und die Insassen, zwei 19 und 23 Jahre alte Frauen und einen 22-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten das entwendete Bargeld sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten der Nachbarin und appelliert: Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell