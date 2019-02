Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geländewagen gestohlen - "Falsche Polizeibeamte" am Telefon - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Fulda (ots)

Geländewagen gestohlen

Fulda - In der Zeit von Freitag (08.02.), 18.00 Uhr bis Dienstag (12.02.), 17.15 Uhr stahlen Unbekannte in der "Petersberger Straße" Höhe Hausnummer 42 einen schwarzen Geländewagen Dodge RAM im Wert von rund 22.000 Euro. Die Täter begaben sich zu dem auf einem größeren Parkplatz abgestellten Fahrzeug und entwendeten dieses auf unbekannte Art und Weise. An dem PKW befanden sich die Schweizer Kennzeichen LU - 245958.

"Falsche Polizeibeamte" am Telefon - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Im Laufe des Mittwochs (13.02.) versuchten unbekannte Trickbetrüger in mehreren Fällen im Bereich Gersfeld und Poppenhausen vorwiegend ältere Menschen zu täuschen und um ihr Hab und Gut zu bringen. Die Masche ist immer die gleiche: Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, die Wertsachen und das Geld der Angerufenen seien in Gefahr. Die angeblichen Beamten bieten ihre Hilfe an, um das Vermögen der Opfer in Sicherheit zu bringen. Meistens wird behauptet, dass der Name der Senioren auf einer Adressliste von Einbrechern gestanden habe.

Ihre Polizei rät:

- Die echte Polizei ruft Sie niemals an und fragt nach Wertsachen im Haus oder Geld auf der Bank! - Lassen Sie sich nicht von Telefonnummern im Telefondisplay irritieren. Die Täter "fälschen" ihre Nummern. - Geben Sie niemals Daten oder Informationen zu ihren Wertgegenständen preis. - Beenden Sie solche Telefonate konsequent, indem Sie den Hörer auflegen. - Seien Sie misstrauisch und vor allem selbstbewusst! Lassen Sie sich von fremden Anrufern nichts vormachen! - Holen Sie sich in jedem Fall - egal was die Anruferinnen oder Anrufer Ihnen erzählen oder raten - persönlichen Beistand oder Rat bei einer Person Ihres Vertrauens. - Informieren Sie die echte Polizei über den Notruf 110.

Gefertigt: Patrick Bug, POK

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105 - 1011

