POL-OH: Einbruch in Umspannwerk bei Kirchheim

Einbruch in Gasthaus in Ronshausen

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Umspannwerk / 20 Meter Baukabel und eine Teleskopsäge gestohlen KIRCHHEIM - In der Zeit zwischen Donnerstag (07.02.) und Mittwoch (13.02.) wurde in das Umspannwerk in der Verlängerung der Friedhofstraße eingebrochen. Dabei wurde der Maschendrahtzaun aufgeschnitten und mit brachialer Gewalt ein Fenstergitter aus der Verankerung gezogen. Der oder die Täter stahlen ca. 20 Meter Baustellenkabel und eine manuelle Teleskopsäge der Herstellerfirma Silki. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Was die Täter nicht wussten ist die Tatsache, dass der Aufenthalt im unmittelbaren Nahbereich des Umspannwerkes durch die hohe Stromspannung absolut lebensgefährlich ist. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Einbruch in Gasthaus RONSHAUSEN - In der Nacht zum Dienstag (12.02.) wurde in ein Gasthaus in der Kasseler Straße eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

