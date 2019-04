Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0248 --Einbruchschutz für Geschäfte--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall 198 Zeit: 11.04.19, 18 Uhr

Seit Januar dieses Jahres gibt es im Bereich Altstadt und Bahnhofsvorstadt einen Anstieg von Einbrüchen aus Büro- und Geschäftsräumen. Das Präventionszentrum der Polizei Bremen bietet Geschäftsleuten am kommenden Donnerstag eine spezielle Beratung an.

Unbekannte Täter verschafften sich auch während der Geschäftszeit Zugang zu nicht verschlossenen Gebäuden und hielten sich bis zur Tatausführung in den Nachstunden verborgen. Anschließend gelangten Sie in die Büros und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Einsatzkräfte stellten bei ihren nächtlichen Streifen in der Innenstadt fest, dass die Haustüren oft gar nicht verschlossen waren. Einige Türen zu den jeweiligen Büro- und Geschäftsräumen waren unzureichend gesichert, sodass diese durch einfaches Eindrücken zu öffnen waren. Bei der Beute handelte es sich überwiegend um Bargeld oder leicht zu transportierende Wertgegenstände.

Die Kops der Innenstadt sind in den nächsten Tagen in den betroffenen Gebieten unterwegs, um die Büro- und Geschäftsbetreiber bezüglich des Einbruchschutzes zu beraten. Die Polizei Bremen verstärkt zudem ihre Streifen.

In einer Informationsveranstaltung durch das Präventionszentrum der Polizei Bremen am Donnerstag

11.04.19 um 18:00 Uhr im

Justizzentrum, Am Wall 198, 28195 Bremen

können sich Gewerbetreibende darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Einbrüchen in ihre Objekte zu schützen. Neben Tipps zum mechanischen sowie elektronischen Einbruchschutz und der damit verbundenen Sicherung von Fenstern und Türen ist unter anderem geplant, Informationen über verhaltenspräventive Maßnahmen zu vermitteln. Zudem wird geklärt, wann der Einsatz "künstlicher DNA" sinnvoll sein kann.

Interessierte Geschäftsleute werden gebeten, sich im Präventionszentrum der Polizei Bremen, unter der Telefonnummer 362-19003 oder per Mail unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de, anzumelden.

