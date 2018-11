Ulm (ots) - Am Freitag, kurz vor 22 Uhr, befuhr ein 68-jähriger VW-Fahrer die Boller Straße in Jebenhausen Richtung Göppingen. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam er auf die Gegenfahrspur. Zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge konnten noch ausweichen. Mit einem dritten Fahrzeug kollidierte er frontal. Hierbei wurde der Mann eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwerverletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Unfallgegnerin, eine 37 Jährige Frau, wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann laut Zeugen bereits vor dem Unfall Schlangenlinien gefahren war und diverse Alkoholika in seinem Fahrzeug aufgefunden wurde ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Mann an. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr Fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

