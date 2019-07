POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Sieger der Radfahrausbildung zu Gast bei der Polizei in Buchen

Die 39 Klassenbesten der Radfahrausbildung aus dem Bereich des Polizeireviers Buchen verbrachten einen erlebnisreichen Vormittag bei der Polizei in Buchen. Der stellvertretende Leiter des Polizeireviers Buchen, Polizeihauptkommissar Robert Münch, begrüßte die Mädchen und Jungen als Gäste auf dem Polizeirevier. Er lobte die hervorragenden Leistungen bei der Radfahrausbildung und wünschte den Schülerinnen und Schülern einen schönen und interessanten Vormittag auf dem Polizeirevier. Anschließend begaben sich die Klassensieger auf Entdeckungstour durch das Polizeigebäude. Beim Rundgang durch das Polizeirevier erwartete die Preisträger ein interessantes Programm, bei dem sie einen kleinen Einblick in den Polizeialltag erhielten. Sie erfuhren Wissenswertes unter anderem über die Spurensicherung, bei der sie sogar selbst Hand anlegen durften. Neben einer Stadtrundfahrt mit dem Streifenwagen und dem Blick in die Einsatzzentrale war die Vorführung der Polizeihundeführer ein Höhepunkt des Vormittags. Bei einem Verkehrsquiz mussten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen unter Beweis stellen. Als Kreissieger bei der Radfahrausbildung gingen dabei hervor: Leon Fink (Otfried-Preußler-Schule Buchen), Marcel Magyar (Grundschule Laudenberg) und Leonie Gabos (Gemeinschaftsschule Adelsheim). Insgesamt 688 Kinder aus 39 Schulklassen nahmen an der Radfahrausbildung teil. Die Ausbildung beinhaltet insgesamt vier zweistündige Übungseinheiten, wovon zwei auf dem Verkehrsübungsplatz am "Eckenberg" und zwei Einheiten mit den eigenen Fahrrädern im Realverkehr ihrer Heimatgemeinden absolviert wurden. Im Bereich Buchen werden die Viertklässler durch die Polizeihauptmeister Rainer Bossler und Rico Steiner von der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn geschult.

Buchen: Auto kollidiert mit Motorrad

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem Yamaha-Motorrad am Dienstagvormittag am Kreisverkehr Walldürner Straße / Am Haag in Buchen. Der 56-jährige Skoda-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr offenbar den bereits im Kreisverkehr fahrenden 60-jährigen Zweiradlenker. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer jedoch nicht stürzte. An dem Skoda entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Motorrad wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Obrigheim: Geparktes Auto übersehen

Vermutlich weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah ein Autofahrer am Montagabend in der Straße Im Luss in Obrigheim einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der Mann fuhr mit seinem Ford auf den Audi auf. Der Aufprall war so heftig, dass der Audi noch gegen einen davor geparkten Opel geschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 7.500 Euro.

