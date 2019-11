Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Mackenstein: Sattelzug-Auflieger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Mackenstein (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Montag, 05.50 Uhr, stahlen Unbekannte vom Gelände eines Logistik-Unternehmens auf der Metall-Straße in Mackenstein einen Sattelzug-Auflieger mit einem Container. Der Auflieger mit blauem Chassis hat das Kennzeichen MG-VL 91. Der graue Container trägt in weißer Schrift den Firmennamen 'Maersk'. Hinweise auf den Verbleib des Aufliegers oder auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1315)

