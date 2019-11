Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher scheitern an Fenster

Nettetal - Lobberich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 31.10.2019, 18.00 Uhr bis Samstag, 02.11.2019, 16.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Fenster, an einem Bürogebäude, auf der Hochstraße. Das Fenster hielt den Versuchen stand und die Täter verließen den Tatort, ohne in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02162 - 377 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Udo Breuer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell