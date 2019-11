Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit vom 01.11.2019, 18:00 Uhr bis 02.11.2019, 11:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Anschrift Natt aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, so dass der oder die Täter die Tatörtlichkeit ohne Beute wieder verließen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162.3770 entgegen.

