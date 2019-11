Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 30.10. , 11.00 Uhr bis Freitag, 01.11. , 10.00 Uhr , brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "Lötsch" in Nettetal ein. Die Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Stehlgut können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell