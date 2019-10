POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Polizeidirektion Pirmasens

Am 7.10.2019, zwischen 08.40 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Focus durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Streifschaden auf der rechten Fahrzeugseite. Die Unfallörtlichkeit war entweder in der Eremitage- oder in der Uhlandstraße. Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise erbeten.

Am 5.10.2019 zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr, wurde ein weißer Mercedes CLA auf dem Mitarbeiterparkplatz des Outlet-Centers beschädigt. Beschädigt wurde die Fahrertür vermutlich beim Aussteigen eines daneben geparkten Fahrzeugführers. Dieser entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 400 Euro. Hinweise bitte an die PI Zweibrücken.

