Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens - B 10 (ots)

Am gestrigen Montag ging kurz nach 13:00 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein, dass mitten auf der B 10 in Fahrtrichtung Landau ein Leitpfosten liegen würde. Circa 300 Meter vor der Anschlussstelle "Centrum/Messe" wurde der Leitpfosten vorgefunden und beseitigt. Offenbar war ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der abschüssigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei drei Leitpfosten zerstört. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

