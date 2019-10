Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vekehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrer

Fischbach bei Dahn (ots)

Am 07.10.2019, 10:10h kam es auf der Landstraße 478 zwischen Rumbach und Fischbach zum Zusammenstoß zwischen einem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät (Holzernter) und einem Pkw Citroen. Nach ersten Ermittlungen war der 23-jährige Fahrer des Holzernters aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem in Frankreich zugelassenen Citroen kollidiert. Hierbei wurde der 62-jährige französische Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Er musste durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden bevor er ins städt. Krankenhaus Pirmasens verbracht werden konnte. Die L478 ist derzeit noch zur Bergung der Unfallfahrzeuge voll gesperrt.

