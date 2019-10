Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Samstag, den 05.10.2019 gegen 16.15 Uhr parkte ein 18-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland seinen orangefarbenen BMW X1 in der Kirchgasse in Dahn. Als er kurze Zeit später an sein Fahrzeug zurückkam, musste er zwei frische Kratzer über beide Türen der Beifahrerseite feststellen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Dahn unter der 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn

Weißenburger Straße 17

66994 Dahn

Telefon: 06391-9160

E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de



