Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - versuchter Einbruch

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 03.10.2019 gegen 07:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter vergeblich ein Badezimmerfenster eines freistehenden Hauses in der Alten Steinhauser Straße aufzuhebeln. Es kam nicht zum Eindringen in das Objekt. Der Täter wurde von den Anwohnern gestört. Der unbekannte Täter wird als ca. 1,85 m groß, schlank, mit einem schwarzen Jogginganzug und Kapuze bekleidet beschrieben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und/oder Personen, die am Tattag den unbekannten Täter oder verdächtige Fahrzeuge in der Alten Steinhauser Straße beobachtet haben.

