Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Donnerstagmittag wurde eine 53-jährige Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße leicht verletzt. Die 53-Jährige wollte mit ihrem Mercedes von dem Gelände einer Tankstelle nach links auf die Hagener Straße in Richtung Hagen abbiegen. Im Abbiegevorgang stieß sie mit einem von links kommenden VW UP eines 57-jährigen Ennepetalers zusammen. Der Ennepetaler fuhr auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Er überholte verkehrswidrig vor ihm wartende Fahrzeuge über eine Sperrfläche hinweg. Aufgrund eines ebenfalls wartenden Sattelzuges sah er den abbiegenden Mercedes zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die Gevelsbergerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

