Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Oggersheimer Schule

Ludwigshafen (ots)

Über die Ostertage (zwischen dem 18.04.2019, 16 Uhr und dem 23.04.2019, 10 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Hermann-Hesse-Straße ein. Im Inneren wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen und mehrere Scheiben eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiinspektionen in Ludwigshafen unter 0621 963-2122 und 0621 963-2222 auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell