Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrerin stürzt auf der Bahnhofstraße

Hattingen (ots)

Am Donnerstagabend fuhr eine 64-jährige Hattingerin mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Bochumer Straße. Sie geriet mit ihrem Reifen in die in der Fahrbahn eingelassenen Bahnschienen, verlor die Kontrolle und stürzte. Sie trug einen Fahrradhelm und erlitt daher nur leichte Verletzungen am Kopf. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

