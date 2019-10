Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gartenhäuser

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 05.10.2019, 17.00 Uhr bis 6.10.2019, 08.50 Uhr, kam es zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Gartenhäuser in der Vogesenstraße. Durch unbekannte Täter wurden die Gartenlauben gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden 3-4 Flaschen Schnaps, Eier, Schlüssel und ein Akkubohrer. Der Akkubohrer wurde wieder aufgefunden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.

