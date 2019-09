Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Boppard vom Wochenende 20.-22.09.2019

Koblenz (ots)

Rhens. In der Nähe des Kronenhofes kam es am Freitag, ca. 16:00, Uhr zu einem Brand von 10 Rundballen. Die Feuerwehren Spay, Rhens und Brey waren im Einsatz und konnten den Brand löschen, ehe er sich ausbreiten konnte. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Boppard entgegen.( 06742-8090, piboppard@polizei.rlp.de. )

Boppard. Am Samstagmorgen wurde die Polizei über eine eingeschlagene Eingangstür zu einem Hotel in der Rheinallee informiert. Die Beamten gingen zunächst von einem Einbruch aus. Im Zuge der Ermittlungen kam jedoch raus, dass ein Gast des Hotels die Tür nicht öffnen konnte, sodass er sie einschlug, um zu seinem Zimmer zu kommen.

Boppard. Am Sonntagmorgen, ca. 04:00 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Rheinallee zu einer Schlägerei. Laut Zeugen waren ca. 10-15 Personen beteiligt. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation beruhigt. Ein Teil der Schläger hatte sich bereits entfernt. 2 Personen wurden leicht verletzt. Da im Zuge der Auseinandersetzung mit Stühlen hantiert wurde, wurden mindestens 2 geparkte PKW beschädigt. Weitere Geschädigte und Zeugen können sich bei der Polizei in Boppard melden.

St.Goar. Aus polizeilicher Sicht verlief die am Samstagabend stattgefundene Veranstaltung Rhein in Flammen ohne besondere Vorkommnisse. Laut Angaben des Veranstalters nahmen auf beiden Rheinseiten ca. 50 000 Besucher an dem Fest teil.

Insgesamt ereigneten sich am Wochenende im Dienstgebiet der PI Boppard 10 Verkehrsunfälle:

In Rhens wurde 69jähriger Mann verletzt, als er in der Straße Im Zillgen, aus bisher ungeklärter Ursache, über eine längere Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. (wir berichteten) Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei Boppard melden. In St. Goar Biebernheim wurde in der Straße An der Bach, in der Zeit von Donnerstag bis Freitagnachmittag, ein geparkter PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. In St-Goar Fellen, Alte Heerstaße, wurde ebenfalls ein geparkter PKW beschädigt. Tatzeit war Freitag, ca. 13:45 Uhr. Der Täter floh unerkannt mit seinem PKW. In Boppard, Marienberger Straße, wurde einem geparkten PKW der Spiegel abgefahren. Der Täter gab sich auch hier nicht zu erkennen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um eine Straftat handelt, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. Regelmäßig kommt es beim Täter auch zum Entzug der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



PI Boppard, 06742-8090



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell