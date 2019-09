Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Fzg. Lenker

Rhens (ots)

Am Samstag, dem 21.09.2019, gg. 17:20 Uhr, befährt ein silberner Dacia die Straßen "Auf der Kümm" und "Im Zillgen" in der Ortslage Rhens. In der Straße Auf der Kümm beschädigt der Fahrer des Dacia einen geparkten Pkw, fährt weiter, streift in der Straße "Im Zillgen" eine Hauswand. Ca. 200m weiter fährt der Dacia gegen eine Mauer aus Holzpalisaden (Art Bahnschwellen). Am verunfallten Pkw, sowie Parker, der Hauswand und der Palisade entsteht erheblicher Sachschaden von ca. 5 bis 6000 Euro. Der Fahrer muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die mehrfachen Unfälle könnten eine körperliche Ursache als Grund haben. Zeugen der 3 Unfallgeschehen möchten sich bitte mit der Polizei Boppard 06742-8090 oder per EMail piboppard@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

