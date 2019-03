Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Erkelenz-Borschemich (ots)

Am Dienstag, 5. März, drangen unbekannte Täter in der Straße Alter Kirchweg in eine Garage ein. Sie brachen das Schloss des Garagentores auf offenbar in der Absicht, von dort aus weiter ins Wohnhaus einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Ob etwas aus der Garage entwendet wurde, wird noch ermittelt.

