POL-HS: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Gangelt (ots)

An der Kreuzung Hochstraße/Bachstraße ereignete sich am Mittwochabend (6. März) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann aus Waldfeucht leicht verletzt wurde. Er befuhr mit seinem PKW Renault die Hochstraße in Richtung der Kreuzung Hochstraße/Bachstraße. Zeitgleich fuhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Richtung Bachstraße ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, um nach rechts abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sie wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 55-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht.

