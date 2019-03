Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Erkelenz (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Erkelenz war am 4. März (Montag), gegen 21.30 Uhr, zu Fuß auf der Nordpromenade unterwegs. Als er an einer Bushaltestelle vorbei ging, bemerkte er eine Frau und einen Mann, die dort warteten. Der Mann kam auf ihn zu und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich mit seiner Begleiterin in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Identität des Täters und seiner Begleiterin machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

