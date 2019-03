Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heerlener Straße wurde am 5. März um 10 Uhr ein schwarzer Pkw Mercedes abgestellt. Bislang unbekannte Täter verkratzten den Lack entlang der hinteren Beifahrerseite, während das Fahrzeug dort parkte. Der Eigentümer stellte die Beschädigung gegen 15.30 Uhr fest. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

