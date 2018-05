POL-FR: Ühlingen-Birkendorf. Motorradfahrerin bei Sturz verletzt

Freiburg (ots) - Zu einem Motorradunfall kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 6517. Diese befuhr eine 33 Jahre alte Kradfahrerin von Birkendorf kommend in Richtung Bonndorf. In einer Rechtskurve erkannte sie eine Rille in der Straße und bremste ihr Motorrad ab. Dabei kam sie zu weit nach rechts und zu nahe an die Schutzplanke. Daraufhin bremste sie voll ab und kam zu Fall. Das Krad rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Haltepfosten. Die Fahrerin rutschte zwischen zwei Haltepfosten und unter der Schutzplanke hindurch und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei zog sich die Frau Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und musste vom DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

de/md

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176-105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell