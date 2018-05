POL-FR: Freiburg-Altstadt: Diesel gelangt ins Erdreich

Freiburg (ots) - Aus einem Tank trat eine größere Menge Diesel aus; kontaminiertes Erdreich musste entfernt werden; die Polizei ermittelt wegen des Verdachts von Umweltstraftaten. Am Mittwoch, 02.05.2018, wurde der Polizei gegen 19:20 Uhr über die Rettungsleitstelle bekannt, dass vermutlich Diesel im Bereich der Baustelle auf dem Anwesen Bismarckallee 10 ausgelaufen sei. Vor Ort war augenscheinlich bereits eine größere Menge Diesel ausgetreten. Durch die Baufirma waren Maßnahmen eingeleitet worden, um das Leck zu schließen. Oberflächlich wurde die Flüssigkeit durch die im Einsatz befindliche Berufsfeuerwehr abgebunden. Mitarbeiter der Baufirma schätzten die Menge der ausgetretenen Flüssigkeit auf circa 300 Liter. Bislang kann nicht gesagt werden, ob und wie viel Diesel in die Kanalisation gelangt ist. Das Gewerbe- und Umweltamt, sowie das Garten- und Tiefbauamt wurden umgehend in Kenntnis gesetzt. Kontaminiertes Erdreich wurde mit einem Bagger abgetragen. Eine weitere Verunreinigung konnte mit den Sofortmaßnahmen eingedämmt werden. Es handelt sich um eine Betankungsanlage für Baumaschinen mit angeschlossenem Dieseltank. Der Tank hat nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fassungsvermögen von circa 5000 Liter. Das Polizeipräsidium Freiburg (Gewerbe/Umwelt) hat Ermittlungen wegen des Verdachts von Umweltstraftaten aufgenommen.

