POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Gottenheim - Am 1. Mai ereignete sich gegen 14:10 Uhr am Angelweiher bei Gottenheim ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer hatte aufgrund zu geringen Seitenabstands ein geparktes Auto gestreift, wodurch Fremdschaden in Höhe von zirka 600 Euro entstand. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Durch die Angaben von Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, gelang es, den Unfallverursacher schnell zu ermitteln. Beim Antreffen durch die Polizei gg. 15:00 stellte sich heraus, dass er Alkohol zu sich genommen hatte. Da er angab, nach dem Verkehrsunfall noch Alkohol konsumiert zu haben, wurden - zwecks Bestimmung des Alkoholisierungsgrades zur Unfallzeit - zwei Blutentnahmen veranlasst. Die Anzeige wird nach Eingang des Blutalkoholgutachtens an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

