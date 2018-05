POL-FR: Eichstetten - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Eichstetten - Am Montagnachmittag ereignete sich kurz vor 15 Uhr in Eichstetten ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Kraftrad. Der Lkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße talwärts und wollte nach links in die Bahlinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er das vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommende Zweirad und es kam zur Kollision. Der Kraftradfahrer wurde schwerverletzt in die Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro.

