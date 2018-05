POL-FR: Eichstetten - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Eichstetten - Am Montagabend befuhr ein Pkw-Fahrer die Straße Dorfgraben in Eichstetten. Er war von der Bahlinger Straße kommend in Richtung Nimburger Straße unterwegs und bog, an seinem Ziel angekommen, nach rechts in ein Grundstück ein, um anschließend rückwärts in die gegenüberliegende Hofeinfahrt zu steuern. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, welches in diesem Moment vorfahrtsberechtigt die Grundstückseinfahrt passierte. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass einer der Unfallbeteiligten unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis einbehalten.

