POL-FR: Rheinfelden-Herten: Mehrere Fälle von Vandalismus - Kind im Verdacht - Polizei sucht geschädigte Fahrradbesitzer

Freiburg (ots) - Rheinfelden-Herten: Mehrere Fälle von Vandalismus - Kind im Verdacht - Polizei sucht geschädigte Fahrradbesitzer

Nach mehreren Fällen von Vandalismus am Montag in Herten ermittelt die Polizei gegen einen Minderjährigen. Er steht im Verdacht, an verschiedenen Örtlichkeiten mutwillige Sachbeschädigungen verübt zu haben. Unter anderem wurden am Bahnhof mehrere Fahrräder demoliert. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei zwei Fahrräder (Damenfahrräder der Marken BBF Bacelona/blau und Patagonia/rot) und sucht nach den Besitzern. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623-74040).

