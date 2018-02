POL-MFR: (351) Exhibitionist aufgetreten

Nürnberg (ots) - Am Montag (26.02.2018), gegen 17.15 Uhr, trat ein bislang unbekannter Mann in der Saldorferstraße zwei Frauen in schamverletzender Weise gegenüber. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der bislang Unbekannte hielt sich vor einem Schaufenster einer Boutique auf, schaute in Richtung zweier Kundinnen, die sich in dem Geschäft befanden und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor.

Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.

