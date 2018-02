POL-MFR: (349) Ladendiebe festgenommen

Nürnberg (ots) - Beamte der PI Nürnberg-West nahmen gestern Nachmittag (26.02.2018) drei Osteuropäer fest, die des Ladendiebstahls dringend verdächtig sind. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Das Trio hielt sich kurz nach 15:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Fürther Straße auf. Als es an der Kasse stand, räumte es aus einem Regal rund 40 Schachteln mit Zigaretten aus und steckte sie ein. Dabei beobachtete es allerdings ein Ladendetektiv. Er sprach die Männer im Alter von 23, 27 und 33 Jahren an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Wert der Zigaretten betrug rund 250,-- Euro. Nach vorläufig abgeschlossener Sachbearbeitung entließ man die Beschuldigten.

