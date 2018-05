POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Tür von Container an der Realschule beschädigt

Freiburg (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Montag und Mittwochmorgen an einem Container an der Realschule. Unbekannte versuchten in den abgeschlossenen Containerraum zu gelangen und zogen hierfür mit großem Kraftaufwand am oberen Teil der Zugangstür. Die Tür hielt dem Öffnungsversuch stand, wurde dabei aber erheblich beschädigt und verformt. Die Schadenshöhe beträgt rund 200 Euro.

