Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Hückelhoven (ots)

In der Hückelhovener Innenstadt wurde am 7. März gegen 9.30 Uhr ein 90-Jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er überquerte an der Ampelanlage Parkhofstraße/Haagstraße die Fahrbahn der Parkhofstraße. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Haagstraße aus Richtung Landstraße 117 und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Parkhofstraße ab. Dabei erfasste er mit seinem Pkw VW den querenden Fußgänger. Dieser stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Parkhofstraße wurde kurzfristig für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Landstraße 117 gesperrt.

