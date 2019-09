Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Lahnstein (ots)

Über Notruf wurden der Polizeiinspektion Lahnstein zunächst Hilfeschreie und eine Rauchentwicklung im Bereich der Burgstraße in Lahnstein gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in einem Mehrfamilienhaus ( 3 Wohnparteien, 1. Stock ) augenscheinlich zu einer Gasverpuffung durch ausgetretenes Gas in einem Backofen gekommen war. Zum Brandzeitpunkt befand sich lediglich die geschädigte Hausbesitzerin im Haus. Diese wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Feuer wurde durch einen Nachbarn mittels eines Eimers Wasser gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell