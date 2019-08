Polizei Gütersloh

POL-GT: Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (HB) Am 10.08.19, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in Rietberg ein Verkehrsunfall bei dem ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer schwer verletzt wurde.

Der Rietberger befuhr mit einem elektrischen Rollstuhl den Geh- und Radweg an der Batenhorster Straße. In Höhe der Straße "An der Mühle" wollte er die Batenhorster Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW BMW, dessen 39-jähriger Fahrer die Batenhorster Straße in gleicher Richtung befuhr.

Der Rollstuhlfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Rollstuhl, als auch der PKW wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

