Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Schuppen in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Sende, Schloß Holte-Stukenbrock - (AW) - Am 09.08.2019 gegen 16:25 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei Gütersloh ein Brand an der Garnheide in Schloß Holte-Stukenbrock gemeldet. Auf dem dortigen Bauernhof brannte aus bisher ungeklärter Ursache ein aus Holz bestehender Unterstand. Starke Rauchentwicklungen waren die Folge. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Flammen griffen nicht auf das Wohnhaus über. Personen wurden nicht verletzt. Die Fachdienststelle wird weiter ermitteln.

