Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Einbruch in ein Haarstudio in Binz gestellt

Sassnitz (ots)

Am 06.07.2019 gegen 06:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg ein Einbruch in ein Haarstudio in der Dünenstraße im Ostseebad Binz auf Rügen gemeldet. Die Beamten waren wenige Minuten später am Tatort und konnten eine männliche Person im Laden feststellen. Als dieser die Beamten bemerkte, flüchtete er durch ein Fenster und lief in Richtung Ostseestrand davon. Die Beamten folgten dem Mann an den Strand, woraufhin er in die Ostsee sprang und hinausschwamm. Hierauf wurden sofort Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei angefordert. Diese konnte den Mann mit einem Schlauchboot aus dem Wasser bergen und an Land bringen. Dort wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Bei der Gewahrsamnahme leistete er aktiven Widerstand. Dieser konnte durch einfache körperliche Gewalt unterbunden werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Bergen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

