Polizei Gütersloh

POL-GT: Blutprobe nach Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Halle (LG)- Am 09.08.2019, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Halle mit seinem Mitsubishi die Alleestraße in Richtung Hörste. Auf Höhe der Alleestraße 31 kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem rechts neben der Fahrbahn abgestellten VW Passat, der umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite legen blieb. Durch die Wucht der Kollision werden drei Fahrzeuge, die rechts an der Fahrbahn hintereinander parkten, aufeinander geschoben und erheblich beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Mitsubishi und der umgekippte VW Passat mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Alleestraße bis 01.00 Uhr gesperrt.

