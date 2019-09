Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Braubach

Koblenz (ots)

Braubach: Am Donnerstag, 19.09.2019 gegen 12:40 Uhr, befuhr ein Leichenwagen die L335 von Dachsenhausen kommend in Fahrtrichtung Braubach. An der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Brunnenstraße kam ihm ein silberner Mercedes, Typ 180, mit EMS-er Kennzeichen aus Richtung Braubach entgegen. Dieser fuhr mittig auf der Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Leichenwagenfahrer nach rechts aus. Dort kam der PKW mit dem hohen Bordstein in Kontakt sodass der rechte vordere und hintere Reifen platzte. Der Mercedes bog nun zur L335 ab und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Lahnstein sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

