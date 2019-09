Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Crepes-Verkaufswagen entwendet! Zeugen gesucht!

Koblenz (ots)

Brodenbach/Emmelshausen: Am Montagvormittag, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen rot - weiß farbenen Crepes - Verkaufsstand, der ähnlich wie ein zusammengeklapptes Karussell aussah. Der Verkaufswagen war auf einem Anhänger mit Koblenzer Kennzeichen auf dem Seitenstreifen der Rhein-Mosel-Straße in Brodenbach in Richtung Ehrenburger Tal abgestellt. Die Täter hingen den Stand hinter ihren Pkw und schleppten ihn bis kurz vor Emmelshausen. Dort stellten sie ihn auf dem Waldparkplatz "Scheid" in Höhe der Baumhöller Mühle ab. Hier trennten sie vermutlich mit einer Schleifhexe drei Schlösser auf und entwendeten mehrere hochwertige Küchengeräte und zwei Alu-Gasflaschen. Bei den Geräten handelt es sich um ein Crepesgerät, ein Dampfnudelgerät sowie eine Teigmaschine.

Sollten die Täter beim Transport von Brodenbach nach Emmelshausen oder auf dem Waldparkplatz beobachtet worden sein, wird um Mitteilung an die Polizeiwache Brodenbach unter der Telefonnummer 02605-9802-1523 oder per E-Mail an pwbrodenbach@polizei.rlp.de gebeten.

