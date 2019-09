POL-PDKO: Mofafahrer aus Dieblich durch aufmerksame Bürger gestoppt!

Polizeidirektion Koblenz

Am Sonntagabend fielen einem aufmerksamen Bürger aus Wolken gegen 19.00 Uhr zwei lautstarke Zweiräder in der Straße 'Im Wiesengrund' in Wolken auf. Als er bemerkte, dass an den beiden Motorrollern keine Kennzeichen angebracht waren, hielt er die Zweiräder an und verständigte mit einem hinzugekommenen Nachbarn die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass beide Roller nicht versichert waren und die beiden Fahrer auch keine Papiere für die Fahrzeuge vorweisen konnten. Beide Fahrzeugführer räumten ein, dass man die Roller aus verschiedenen alten Rollern selbst zusammengebaut habe. Zu den Geschwindigkeiten, die die Roller erreichen würden, gab man an, dass ein Roller ca. 50 km/h, der andere sogar ca. 100 km/h schnell fahren würde. Somit waren beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 16-jährigen Jugendlichen und den 18-jährigen Heranwachsenden wurden jeweils Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei den beiden Personen, dürfte es sich vermutlich um die seit Wochen in Dieblich auffällig gewordenen Mofafahrer handeln. Neben den Strafverfahren den sich die beiden zu stellen haben, dürfte auch die Erlangung des Pkw-Führerscheins damit in weite Ferne gerückt sein.

