POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 13.09.19 - 15.09.19

Andernach Am 14.09. kam es gegen 06:35 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Andernach. Der Fahrzeugführer eines (hell-)blauen Kleinwagens fuhr hierbei rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Bei Hinweisen zum Unfallfahrzeug oder flüchtigem Fahrzeugführer bittet die Polizei Andernach um Mitteilung.

Andernach Am 13.09. wurde gegen 02:05 Uhr der Kassenautomat der Tiefgarage Andernach gewaltsam aufgebrochen. Der unbekannte Täter könnte sich zuvor in der Tiefgarage versteckt haben. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Andernach Am 13.09. kam es gegen 20:39 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im Bereich des Andernacher Bahnhofs. Eine Tätergruppe von 10 Personen rüttelte an den abgestellten Fahrrädern, bis sich ein weißes Mountainbike von seinem Ständer löste. Der erfolgreiche Täter fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Kreissparkasse davon. Keine der Personen konnte angetroffen werden. Um sachdienliche Hinweise zu den Personen und dem entwendeten Fahrrad wird gebeten.

Andernach Am 14.09. kam es am Andernacher Freibad zu einem Einbruchsversuch. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die drei bislang unbekannten Täter sich durch das Aufbrechen der Eingangstür Zugang zum Kiosk zu machen. Da der Zutritt zum Kiosk auch nicht der Rückseite gelang, ließen die Täter ab. Es wurden Videoaufzeichnungen gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu o. g. Ereignisse bitte an die Polizei Andernach unter der Telefonnummer: 02632/921-0 oder per Mail an piandernach@polizei.rlp.de

Nickenich und Weißenthurm Am 13.09 und 14.09. wurden ein 36-Jähriger und eine 38-Jährige Fahrzeugführerin jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Personen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Sie wurden daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo diesen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. In einem Fall wurde der sofortige Entzug der Fahrerlaubnis eingeleitet.

