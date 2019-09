Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorläufige Zwischenbilanz zur heutigen Aktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick"

Bild-Infos

Download

53949 Dahlem-Schmidtheim (ots)

Am heutigen Donnerstag findet die Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion mit dem Leitspruch "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" statt.

Diese Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion findet mit jährlich wechselnden Schwerpunktthemen statt. In diesem Jahre widmet sie sich der Thematik des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs unter dem o. a. Leitspruch.

Aufgrund der auch in Zukunft prognostizierten Steigerung der Transportleistung der Lkw im Güterverkehr in Deutschland, kommt diesen Kontrollen immer mehr Bedeutung zu. Im Jahre 2017 wurden 72 Prozent aller Güter in Deutschland mit dem Lkw transportiert.

Auch die Kreispolizeibehörde Euskirchen beteiligt sich an dem Aktionstag, der unter anderem zusammen mit dem Bundesamt für Güterverkehr und der Bundespolizei durchgeführt wird.

Neben der technischen Überprüfung der Fahrzeuge, liegt der Kontrollschwerpunkt auf Ladungssicherung, Lenk-Ruhezeiten und Geschwindigkeit.

An einer Kontrollstelle im Bereich der Bundesstraße 51 bei Dahlem-Schmidtheim wurden am heutigen Donnerstagvormittag rund 30 Lkw kontrolliert. Es wurden zwölf Regelverstöße festgestellt.

In einem Fall transportierte ein Lkw-Fahrer tonnenschwere Betontreppen. Spanngurte drohten an mehrere Stellen zu reißen. Die Ladung war zu hoch und auch zu breit. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. Eine Gesamtbilanz folgt am morgigen Freitag. Es wird nachberichtet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell