Polizei Bonn

POL-BN: Polizeifahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Bonn (ots)

Einem aufmerksamen Anwohner ist in Bonn-Beuel ein auffälliges Kinderfahrrad aufgefallen, das schon seit einigen Tagen ungesichert vor einem Mehrfamilienhaus an der Sankt Augustiner Straße stand. Da ein Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte und der Verdacht besteht, dass es gestohlen sein könnte, wurde es sichergestellt. Die Bonner Polizei sucht nun den Eigentümer und veröffentlicht deshalb ein Foto des "Polizeifahrrades". Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe "Bike" . Rufnummer 0228/150.

